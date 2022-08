Na een frisse nacht is het in de ochtend vrij zonnig. Later kunnen ook stapelwolken ontstaan, maar er wordt geen regen verwacht. Het wordt 20 tot 24 graden.

In de middag schijnt de zon maar zijn er ook vriendelijke stapelwolken. Uit een dikkere stapelwolk kan zeer lokaal wat lichte regen vallen, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De wind is zwak en waait boven open gebieden hooguit met windkracht 3.

In de nacht van zaterdag op zondag daalt de temperatuur naar 9 tot 12 graden.

Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen? Volgen Meld je aan

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.