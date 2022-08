Vandaag komt lokaal een enkele bui voor. Gedurende de middag wordt het overal droog met vanuit het westen meer zonneschijn. Door een frisse noordwestenwind valt de temperatuur vergeleken met de voorgaande dagen wat lager uit. Het wordt 18 tot 24 graden.

In het westen en noorden is er kans op een lokale bui. Ook in het midden en oosten kan een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind komt uit het noordwesten en is matig van kracht.

In de middag laat de zon zich steeds meer zien. In het zuiden van het land wordt het zo'n 23 tot 24 graden. Lokaal is 25 graden mogelijk. Elders komt de temperatuur rond 20 graden uit. Op de Waddeneilanden wordt het door de frisse wind niet veel warmer dan 18 of 19 graden.

Tijdens de nacht naar zaterdag koelt het flink af. De minimumtemperatuur komt tussen 10 en 13 graden uit.

