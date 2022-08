De Peter R. de Vries Foundation looft een beloning uit voor degene die de gouden tip geeft over de vindplaats van de in 1995 verdwenen zevenjarige Jaïr Soares. Op 4 augustus dat jaar verdween de jongen tijdens een bezoek aan het strand van Monster.

Nog altijd is onduidelijk wat er met hem is gebeurd. Daarom wordt de ultieme tip over zijn vindplaats beloond met 250.000 euro van de stichting, zo is donderdag bekendgemaakt.

Jaïr verdween 27 jaar geleden iets voor 17.30 uur tijdens het tikkertje spelen buiten bij een strandtent, terwijl de vader van het gezin binnen een frietje bestelde. Nadat de politie was ingelicht, werd een grote zoekactie gestart op het Zuid-Hollandse strand en in de duinen. Er is nooit meer iets van Jaïr teruggehoord of gevonden.

De stichting van Peter R. de Vries, eerder genaamd Stichting de Gouden Tip, looft de kwart miljoen euro uit voor wie binnen zes maanden, voor 4 februari 2023, de gouden tip heeft. "Dit is een zaak die ons heel erg raakt. Het kan toch niet zijn dat een gezellig dagje naar het strand eindigt in een 27 jaar lange zoektocht naar je kind?" zegt Kelly de Vries, voorzitter van het fonds.

Claudio Soares, de oudere broer van Jaïr, zegt dat het gemis niet slijt. De actie geeft hem wel hoop. "We móéten alles geven. Ik houd hoop. Hoop is het laatste in mij dat sterft."