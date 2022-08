Boer Paul Fontaine uit De Bilt is woensdag na zes weken thuisgekomen van een reis met zijn trekker naar de Noordkaap in Noorwegen. In totaal legde hij 9.000 kilometer af. Met zijn reis heeft hij geld ingezameld voor kankeronderzoek, schrijft RTV Utrecht donderdag.

Fontaine vertrok op 21 juni en zat in totaal vierhonderd uur achter het stuur op weg naar het noordelijkste punt van Europa. Hij kwam op het idee voor de reis door een vriendin bij wie kanker is vastgesteld.

De reis is hem goed bevallen, zegt hij tegen RTV Utrecht. "Noorwegen is zo ontzettend mooi, ik had niet gedacht dat een land zo mooi kon zijn. Wat een woeste natuur en immens grote bergen, overal waar je kijkt is water. Het was prachtig."

Woensdag was hij precies op tijd thuis voor zijn vijftigste verjaardag, samen met zijn hond die hem gedurende de reis vergezelde. Vrienden en familie wachtten hem op toen hij arriveerde in zijn woonplaats.

Hoeveel geld Fontaine heeft opgehaald, is nog niet bekend. De actie loopt nog steeds. Mensen die hij onderweg tegenkwam hebben veel indruk op hem gemaakt, vertelt hij. "Tijdens mijn reis heb ik veel mensen ontmoet die te maken hebben gehad met deze ziekte. Hier heb ik heel mooie gesprekken over kunnen voeren, waardoor ik met een nog beter gevoel mijn doel heb behaald."