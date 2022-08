Tot en met woensdag hebben 1.976 mensen een preventieve inenting tegen het apenpokkenvirus gekregen, meldt het RIVM. Het instituut meldt niet hoeveel mensen waren uitgenodigd, dus de opkomst is niet bekend.

Ongeveer de helft van de mensen die een prik hebben gehad (987 mensen) is gevaccineerd door de GGD in Amsterdam.

De preventieve vaccinatie begon vorige week in de regio's Amsterdam en Haaglanden. Op de eerste twee prikdagen kwamen 146 van de 382 uitgenodigde mensen opdagen, een opkomst van ongeveer 38 procent. De GGD's schreven dat toe aan de zomervakantie.

Inmiddels worden op meer plekken in het land mensen ingeënt. Utrecht startte afgelopen zaterdag, op maandag begonnen IJsselland, Drenthe en Gelderland-Midden en op dinsdag Zuid-Limburg. De regio's Rotterdam-Rijnmond en Friesland beginnen donderdag en Hollands Noorden vrijdag.

In Groningen, Twente en Zaanstreek-Waterland gaat de apenpokkenvaccinatie volgende week van start. Ook in de andere regio's moeten volgende week de eerste prikken worden gegeven, meldt het RIVM.

Bij de eerste lichting kunnen enkele tienduizenden mensen zich preventief laten vaccineren. Ze worden daarvoor uitgenodigd omdat ze mogelijk het grootste risico lopen besmet te raken met het virus. Transgender personen en mannen die seks hebben met mannen komen in aanmerking voor de prik als zij hiv-positief zijn of medicijnen nemen om te voorkomen dat zij hiv oplopen.

Aantal positieve tests stijgt langzamer

Het aantal positieve tests is in de laatste week langzamer opgelopen dan in de weken ervoor. De teller staat donderdag op 957 bevestigde besmettingen. Dat zijn er 32 meer dan afgelopen maandag.

De meeste besmettingen zijn vastgesteld bij mannen die seks hebben met mannen. Apenpokken is geen geslachtsziekte, maar verspreidt zich vooral via huid-op-huidcontact. Iedereen kan het virus oplopen, van een 'homoziekte' is dus geen sprake.

In een week tijd is het aantal bevestigde gevallen met 79 toegenomen. Dat is de kleinste stijging op weekbasis sinds eind juni. De meeste positief geteste mensen zijn mannen die seks hebben met mannen.

In de cijfers van het RIVM heeft de regio Noord-Holland en Flevoland de meeste bevestigde besmettingen: 579. Onder meer Amsterdam valt daaronder. Daarna volgt de regio West (Rotterdam en Den Haag) met 155 vastgestelde apenpokkengevallen.