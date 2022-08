Dierenopvangcentra zitten overvol met konijnen die door hun eigenaren gedumpt of afgestaan zijn, meldt de Dierenbescherming. Op sommige locaties van de organisatie is het zo druk, dat de medewerkers niet meer weten waar ze de konijnen moeten huisvesten. Veel van de konijnen zijn door hun baas vrijgelaten in de natuur.

Konijnen zijn tam, die redden het niet in de natuur, zegt de Dierenbescherming. "Dat is een doodvonnis", aldus een woordvoerder.

De stijging van het aantal gedumpte konijnen begon al een jaar of twee geleden, legt de woordvoerder uit. Mogelijk namen mensen in coronatijd een huisdier dat ze uiteindelijk toch niet zo leuk vonden.

Andere redenen zijn volgens de woordvoerder dat de kinderen erop uitgekeken raken, of dat het konijn toch niet zo knuffelig is als vooraf werd gedacht. Sommige eindigen in de natuur of "in een wasmand bij een container", andere worden afgestaan bij een opvangcentrum. "Dat is altijd beter dan dumpen", aldus de Dierenbescherming.

Omdat sommige opvangcentra van de Dierenbescherming nu zo overvol zitten, moet soms nee verkocht worden als mensen hun konijnen willen afstaan. "Dan komen ze op de wachtlijst of moeten ze het bij een ander asiel proberen." Zo zitten er in het Dierenbeschermingscentrum Amersfoort op dit moment meer dan 120 konijnen die wachten op een nieuw thuis. De woordvoerder noemt dit "een verdrietig record".

Datingprogramma voor konijnen

In de hoop de druk iets te verlichten, wordt in de opvang in Amersfoort aan het einde van deze maand een zogeheten First Dates Rabbits georganiseerd, gebaseerd op het datingprogramma First Dates. De bedoeling is dat mensen die thuis een eenzaam konijn hebben met hun dier langskomen. Zo kan het voorgesteld worden aan de vrijgezelle konijnen in de opvang.

"Dan is het hopen dat Cupido raak schiet", zegt de woordvoerder. Als mensen naar huis gaan met twee konijnen, worden volgens de Dierenbescherming twee vliegen in één klap geslagen. "Konijnen zijn namelijk sociale dieren, die een partner nodig hebben om gelukkig te zijn."