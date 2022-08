De schietpartij die woensdagavond plaatsvond in een woning in Roermond speelde zich af in de relationele sfeer. De politie zegt dat een man eerst de bewoonster van het huis doodschoot en daarna zichzelf om het leven bracht. De vrouw werd gestalkt door de man.

Buurtbewoners hoorden rond 18.30 uur schoten buiten de woning aan de Kasteel Hillenraedtstraat. De politie kwam onder meer met een onderhandelaarsteam en een eenheid van de Dienst Speciale Interventies (DSI) naar het huis. Eenmaal binnen werden de twee lichamen gevonden.

Na het incident werd onder meer op sociale media gezegd dat de vrouw werd gestalkt door de man. Hij zou haar ex-vriend zijn. De politie bevestigt nu dat er sprake is van stalking en onderzoekt wat er precies is gebeurd.

"We begrijpen dat er nog veel vragen leven over dit incident en de voorgeschiedenis. Dat is onderdeel van het onderzoek."

Burgemeester Rianne Donders-de Leest zegt donderdag geschokt te zijn door het "vreselijke nieuws". "We begrijpen dat dit ook voor omwonenden impact heeft", schrijft ze in een verklaring. "We inventariseren met de partners in de wijk of, en zo ja, welke hulp nodig is."