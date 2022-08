Het Openbaar Ministerie (OM) kan "vanaf nu en in de toekomst" beelden van Rijkswaterstaat bekijken. Dat zei OM-baas Gerrit van der Burg donderdag op NPO Radio 1. Omdat de beelden van Rijkswaterstaat niet zijn opgeslagen, zijn er bijvoorbeeld geen beelden van de asbestdumpingen van vorige week.

Het OM Oost-Nederland maakte op 29 juli bekend dat ze gaat meekijken met de camera's van Rijkswaterstaat. Die zijn gericht op snelwegen, waar boerendemonstranten de laatste tijd meermaals afval hebben gedumpt en op andere manieren het verkeer blokkeerden. Het was destijds niet duidelijk of er ook oudere beelden bekeken konden worden.

Een woordvoerder van het OM Oost-Nederland laat donderdag aan NU.nl weten dat er vanaf donderdag 28 juli meegekeken kan worden. De afspraak is dat als Rijkswaterstaat strafbare dingen ziet, de politie die beelden ook kan zien. "We kunnen niet in het verleden kijken. Pas bij nieuwe acties hebben we er wat aan", legde Van der Burg uit.

De boerenacties van vorige week en de periode daarvoor zijn dus niet terug te zien. Bij deze onderzoeken is het OM onder meer afhankelijk van getuigenverklaringen en dashcambeelden van andere weggebruikers, zei Van der Burg.

Rijkswaterstaat kijkt live mee naar de wegen, maar slaat de beelden niet op. Wel kan Rijkswaterstaat "de deuren opengooien als ernaar gevraagd wordt door politie en OM", legde een woordvoerder van Rijkswaterstaat destijds uit.

33 Boeren dumpen bakstenen op toerit A1 bij Lochem

OM voorziet meer boerenprotesten bij slechte uitkomst gesprek

Vrijdag praten boerenorganisaties, waaronder LTO Nederland, onder leiding van stikstofbemiddelaar Johan Remkes met een afvaardiging van het kabinet. De uitkomst van dat verkennende gesprek is ook belangrijk voor het OM, zei Van der Burg. "Als er iets uit het gesprek komt wat tot grote ontevredenheid leidt bij de boeren, staat dat denk ik wel garant voor nieuwe problematiek."

De afgelopen weken zijn al meerdere mensen aangehouden voor de snelwegblokkades. Volgens Van der Burg zijn het er nog geen tien. "Maar er komen er zeker meer." De eerste demonstranten moeten binnenkort voor de rechtbank verschijnen.