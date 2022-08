Het wordt donderdag opnieuw vrij zonnig en regionaal zelfs tropisch warm. In de kustgebieden waait het stevig vanuit het noordwesten en wordt het 23 graden. In het oosten en zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden.

Er waait een matige wind uit westelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden, maar in de loop van de dag ontstaan er wolkenvelden.

Rijkswaterstaat stelt vanwege de voorspelde hitte een hitteprotocol in voor een deel van het land. Dat houdt in dat auto's die op of langs de snelweg stranden sneller geborgen worden.

Vanaf 10.00 uur is het protocol van kracht in de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Woensdag was het hitteprotocol vanwege de tropische temperaturen in heel het land van kracht.

In het oosten en zuidoosten kan het 's avonds stevig regenen of onweren. Daarbij zijn windstoten niet uitgesloten, terwijl er plaatselijk ook wat hagel kan vallen.

Vrijdag is het weer wat koeler. Het kwik stijgt naar 20 tot 24 graden en er waait een matige tot vrij krachtige noordenwind.