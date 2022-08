LTO gaat vrijdag namens een deel van de agrarische sector praten met Johan Remkes, die moet bemiddelen in de stikstofdiscussie. Welke boerenorganisaties verder het gesprek aan gaan is nog onduidelijk, bleek woensdagavond na urenlang overleg in het Gelderse Nijkerk.

De acht boerenorganisaties zeggen "op de inhoud op één lijn" te zitten en trekken samen op. Dat betekent dat LTO-voorzitter Sjaak van der Tak vrijdag het gesprek aangaat met Remkes en dat terugkoppelt aan de groepen die nog niet hebben toegezegd met Remkes te gaan praten.

Tot die groepen behoren onder andere Farmers Defence Force (FDF) en Agractie. Vervolgens bepalen die organisaties zelf of ze ook met Remkes in gesprek willen gaan of niet.

Remkes is door het kabinet aangesteld als bemiddelaar in het stikstofdossier. De gesprekken die hij gaat voeren met onder meer natuur- en boerenorganisaties moeten uiteindelijk leiden tot een oplossing.

Foto: Job van der Plicht

LTO wilde eerst ook niet met Remkes praten

LTO (Land- en Tuinbouworganisatie Nederland) wilde in eerste instantie ook niet met Remkes in gesprek, maar liet zich na een telefoontje van premier Mark Rutte toch overhalen. Dat werd door Mark van den Oever van FDF "verraad" genoemd.

Woensdagavond reageerde LTO-voorzitter Van der Tak daarop en zei dat er in de agrarische sector "meer eenheid dan ooit" is.

"We trekken samen op en hebben geen vertrouwen in het door het kabinet geregisseerde overleg", zei Kemp, die na de vergadering een statement oplas dat tijdens de vergadering was opgesteld.

Dat LTO toch deelneemt aan dat overleg waar de boeren geen vertrouwen in zeggen te hebben, is met "alle partijen" goed afgestemd, aldus Kemp.

Tijdens de drie uur durende vergadering kwamen boeren met zo'n tien trekkers naar het hotel waar de bijeenkomst was. Ze hoorden het statement van Kemp aan en applaudisseerden na afloop.