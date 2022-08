Bij een schietpartij in een woning in Roermond zijn woensdagavond twee mensen om het leven gekomen. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

De bewoonster en een man zijn de slachtoffers, meldt de politie. Zij zijn door schotwonden om het leven gekomen. Wat de relatie tussen de twee is, is niet bekend.

Wat er precies gebeurd is, blijft vooralsnog ook onduidelijk. De schietpartij deed zich rond 18.30 uur voor in een woning aan de Kasteel Hillenraedtstraat in de Roermondse wijk Donderberg. Volgens de politie waren er op het moment van de schietpartij geen andere mensen in het huis.

De hulpdiensten rukten met veel materieel uit en er werd een traumahelikopter opgeroepen. De politie zette ook een onderhandelaar in en een arrestatieteam was ter plaatse. Burgemeester Rianne Donders liet zich daar ook informeren.

De onderhandelaar kon geen contact krijgen met de mensen in de woning. Een eenheid van de Dienst Speciale Interventies (DSI) ging de woning binnen en trof de twee dodelijke slachtoffers aan. De politie doet onderzoek in de woning.