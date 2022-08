Het wrak van het in 1895 ontplofte dynamietschip Elisabeth is zichtbaar geworden. Dat komt door de lage waterstand in de Rijn ter hoogte van de Nederlands - Duitse grens bij Spijk en Tolkamer.

