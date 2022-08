In Winterswijk (Gelderland) zijn woensdag de omgekeerde Nederlandse vlaggen alsnog weggehaald. Boeren hadden die vlaggen opgehangen uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Eerdere verwijderpogingen werden gestaakt wegens ernstige bedreigingen.

Ook de Drentse gemeente Meppel is woensdag begonnen met het weghalen van de vlaggen aan gemeentelijke en provinciale eigendommen. In Bodegraven-Reeuwijk (Zuid-Holland) hebben boeren zelf hun omgekeerde vlaggen weer weggehaald.

Steeds meer gemeenten proberen de vlaggen weg te halen. Op veel plekken leidt dat tot weerstand, bedreigingen en zelfs escalerende situaties.

In Winterswijk probeerden gemeentemedewerkers vorige week de omgekeerde vlaggen weg te halen. Zij werden daarop zeer ernstig bedreigd. De sfeer op straat was volgens de gemeente erg grimmig. Daarom werd besloten om te stoppen met het verwijderen.

Woensdag verliep de verwijderactie zonder problemen. "Ingrijpen was gelukkig niet nodig, want deze keer verliep alles rustig en veilig", zegt burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk.

Steeds meer gemeenten halen de boerenvlaggen weg, maar stuiten op weerstand. Steeds meer gemeenten halen de boerenvlaggen weg, maar stuiten op weerstand. Foto: ANP

Steeds meer burgers ergeren zich aan de omgekeerde vlaggen

Veel gemeenten halen de vlaggen weer weg omdat het simpelweg verboden is om dingen aan gemeentelijke en provinciale eigendommen te hangen. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld lantaarnpalen, gemeentehuizen en stoplichten. Ook nemen veel burgers aanstoot aan de vlaggen, of ze voelen zich geïntimideerd door de omgekeerde vlaggen, die vroeger een teken van nood waren.

Meppel heeft het even aangezien, maar is woensdag ook begonnen met het weghalen van omgekeerde vlaggen in de bebouwde kom. "Het protest kan én mag gevoerd worden, maar gemeentelijke eigendommen zijn hier niet voor bedoeld. Vlaggen op particuliere terreinen of panden laten we vanzelfsprekend hangen", laat de Drentse gemeente weten.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk meldt woensdag dat boeren zelf hun omgekeerde vlaggen hebben verwijderd. De provincie Zuid-Holland heeft boeren tot 5 augustus de tijd gegeven om hun vlaggen weg te halen. Flevoland heeft 6 september als uiterste datum gesteld.

Verder zegt de gemeente Sliedrecht dat er in de afgelopen dagen "prullenbakken, wegen, openbaar meubilair en bomen zijn beklad met omgekeerde Nederlandse vlaggen en teksten tegen het stikstofbeleid". De Zuid-Hollandse gemeente noemt dat onacceptabel en wil dat de daders opdraaien voor de kosten om de schade te herstellen.

Amstelveen roept boeren op omgekeerde vlaggen weg te halen uit de gemeente, onder meer bij de Beneluxbaan. "De demonstranten hebben hun signaal kunnen afgeven. Nu doen wij een beroep op de redelijkheid en vragen wij aandacht voor het verdriet van mensen die de omgekeerde Nederlandse vlaggen zien." Ook de Utrechtse gemeente De Ronde Venen wil dat de vlaggen worden weggehaald.