De 36-jarige vrouw die maandag werd aangehouden na een dodelijk incident bij een viaduct op de N18 bij Haaksbergen, is weer vrij. Het Openbaar Ministerie (OM) meldt dat ze niet is voorgeleid bij de rechter-commissaris en woensdag is heengezonden. Ze blijft nog wel verdachte.

Er zijn "onvoldoende redenen om de vrouw nog langer vast te houden", zegt het OM. De politie is nog bezig met onderzoeken of er bij het incident een misdrijf is gepleegd. Zolang dat onderzoek loopt, blijft de vrouw wel verdachte in de zaak.

In de nacht van zondag op maandag werd een 62-jarige vrouw dood gevonden onder het viaduct. De 36-jarige vrouw werd gewond door de politie gevonden, eveneens onder de brug. RTV Oost meldde dinsdag dat de twee vrouwen moeder en dochter zijn.

De fietsen van de vrouwen werden in de buurt van de Geukersdijk gevonden. Van beide betrokkenen is geen vaste woon- of verblijfplaats bekend. Volgens RTV Oost gaat in Haaksbergen het gerucht dat het tweetal uit het leven wilde stappen. De vrouwen zouden ook letsel hebben dat geen gevolg was van de val.

Een politiewoordvoerder kon de berichtgeving rond de vrouwen om privacyredenen niet bevestigen. Het OM doet geen mededelingen over de zaak totdat het politieonderzoek is afgerond. Hoelang dat duurt, is niet bekend.

Denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 113 of 0800-0113 of chat via 113.nl.