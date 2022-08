De politie heeft dinsdag drie vrouwen opgepakt in verband met een inbraak in het huis van Donny M., de man die wordt verdacht van de ontvoering van en de moord op de negenjarige Gino. Onder hen zijn de zus van de gedode jongen en de organisator van de stille tocht voor Gino, zeggen bronnen tegen 1Limburg.

Op 18 juni werd er ingebroken in het huis van M. in Geleen. Het is niet duidelijk of er ook spullen zijn meegenomen.

De politie wil niet zeggen wie de verdachten zijn. Een woordvoerder laat weten dat de vrouwen worden verdacht van huisvredebreuk, inbraak en het verstoren van een plaats delict.

De vrouwen zijn inmiddels weer op vrije voeten, maar blijven wel verdachten in de zaak. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt.

Gino verdween op 1 juni uit een speeltuin in Kerkrade. Zijn lichaam werd drie dagen later gevonden bij een woning in Geleen. De 22-jarige M. was die nacht ervoor opgepakt in verband met betrokkenheid bij de verdwijning van de jongen.