De twee vrouwen die in de nacht van zondag op maandag werden aangetroffen onder een viaduct in Haaksbergen hebben geen vaste woon- of verblijfplaats, meldt de politie woensdag.

Het overleden slachtoffer was een 62-jarige vrouw, maakt de politie verder bekend. De zwaargewonde vrouw die inmiddels is aangehouden, is 36 jaar oud. RTV Oost meldde eerder al dat de vrouwen moeder en dochter waren. De politie doet daar geen uitspraken over.

Beide vrouwen werden in de nacht van zondag op maandag aangetroffen onder een viaduct over de N18 aangetroffen. Volgens RTV Oost viel de 62-jarige vrouw van het viaduct, waarna ze overleed.

De 36-jarige vrouw raakte bij het incident gewond en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De politie hield haar later op de maandag aan. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 62-jarige vrouw.

Volgens de lokale omroep gaat het gerucht in Haaksbergen dat beide vrouwen uit het leven wilden stappen. Ook dit kan de politie niet bevestigen.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).