Bij aanslagen op woningen, andere panden en voertuigen worden vaker zelfgemaakte explosieven gebruikt, blijkt woensdag uit cijfers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Vorig jaar werd elf keer een zelfgeknutselde bom ingezet, dit jaar gebeurde dat al zeventien keer.

Het gebruik van handgranaten neemt juist weer af. In 2021 werden handgranaten veertien keer ingezet bij aanslagen op panden en voertuigen. Dit jaar werd zo'n explosief vier keer gevonden.

De afgelopen tijd werden meerdere buurten opgeschrikt door voorvallen met explosieven. Zo was het raak in het Utrechtse Hoef en Haag en in Rotterdam. Explosieven laten afgaan of handgranaten plaatsen bij woningen wordt doorgaans in het criminele milieu gebruikt als intimidatiemiddel.