Tijdens de eerste ochtenduren is het nog relatief fris met 16 tot 19 graden. De temperatuur loopt deze ochtend namelijk snel op en uiteindelijk bereiken we tegen het einde van de middag de hoogste temperatuur.

In het noorden van het land wordt het 25 tot 29 graden, in het midden en zuiden stijgt het kwik naar tropische waarden van 30 tot 33 graden. Het is de gehele dag zonnig met slechts af en toe wat dunne wolkenslierten. De zuid- tot zuidwestenwind waait zwak tot matig, kracht 2 tot 4.

