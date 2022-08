Nederlandse bedrijven hebben miljoenen verdiend aan bouwprojecten rond het WK voetbal in Qatar. Dat concludeert Trouw na onderzoek. De opbrengst van de projecten varieert volgens de krant van 1,5 miljoen euro tot soms tientallen miljoenen per project.

Zo hielpen Nederlandse bedrijven bij de bouw van een metrostelsel voor voetbalfans die Qatar de komende winter bezoeken. Ook bouwden bedrijven mee aan een luchthaven en een compleet nieuwe stad met het grootste WK-stadion. Projecten waar de bedrijven miljoenen euro's aan verdienden.

Het WK in Qatar is zeer omstreden. De ongeveer twee miljoen arbeidsmigranten die de WK-faciliteiten bouwden, deden dat vaak in erbarmelijke leef- en werkomstandigheden, met naar schatting enkele duizenden doden tot gevolg. Of er ook bij Nederlandse projecten doden zijn gevallen, is niet bekend.

42 Van Gaal: 'Belachelijk dat we een WK in Qatar gaan spelen'

Vanwege de slechte werkomstandigheden riep Amnesty International eerder dit jaar voetbalbond FIFA op de arbeidsmigranten te compenseren. Als het aan de mensenrechtenorganisatie ligt, krijgen de honderdduizenden arbeiders 440 miljoen dollar. Een bedrag dat precies gelijk is aan het prijzengeld dat de FIFA beschikbaar stelt voor de landen die deelnemen aan het WK.

Nederlandse bedrijven laten aan Trouw weten dat zij onder andere naar Qatar gingen in de overtuiging om bij te dragen aan verandering. Niet alle bedrijven deden voor hun komst onderzoek naar de arbeidsomstandigheden in Qatar.