Twee Nederlandse ziekenhuizen moeten tijdelijk een deel van hun zorg afschalen vanwege ziekteverzuim en personeelstekorten. Het Antonius Ziekenhuis in Sneek heeft dinsdag een operatiekamer gesloten omdat het ziekteverzuim is toegenomen. In Zoetermeer moest het LangeLand Ziekenhuis de spoedeisende hulp (SEH) sluiten vanwege personeelstekort.

Het Friese Antonius Ziekenhuis sluit één van de vier operatiekamers voor een maand. Twee operatiekamers blijven geopend voor geplande operaties en één operatiekamer voor spoedeisende hulp, meldt het ziekenhuis.

De komende twee weken heeft de sluiting van de operatiekamer gevolgen voor zeker negentig patiënten. Hun operaties worden verplaatst. De planning voor ingehaalde operaties moet nog gemaakt worden.

Reden voor de sluiting is dat steeds meer personeel ziek raakt. "Er was een dalende trend in het ziekteverzuim te zien, maar het kortdurend ziekteverzuim neemt nu weer toe", meldt het ziekenhuis. "Hierdoor zijn er te weinig zorgprofessionals beschikbaar om de gewenste zorg te kunnen bieden." Patiënten die door het besluit worden gedupeerd, worden allemaal gebeld en later geholpen.

Het Antonius nam de afgelopen weken al diverse maatregelen om de werkdruk voor het aanwezige personeel niet nog verder te laten oplopen. Nu ziet het ziekenhuis zich toch genoodzaakt om een operatiekamer te sluiten.

Spoedeisende hulp LangeLand Ziekenhuis dicht

Ook het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer moest een afdeling sluiten vanwege personeelstekort. Tot 1 oktober blijft de SEH drie dagen per week gesloten. Iedere dinsdag om 8.00 uur sluit de SEH, vrijdag om 8.00 uur gaat de afdeling weer open.

Het Zoetermeerse ziekenhuis heeft met zorginstellingen in de regio afspraken gemaakt over het overnemen van patiënten die door de huisarts worden doorgestuurd naar de SEH.

Volgens David Baden, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), is het voor het eerst dat een SEH zo lang dicht moet door een personeelstekort. Het komt weleens voor dat een SEH korte tijd dicht moet vanwege een hoge instroom of vanwege een verbouwing. Maar volgens Baden duurt dat eigenlijk nooit langer dan een paar dagen.

De NVSHA-voorzitter verwacht dat de sluiting zal zorgen voor extra drukte en dus langere wachttijden. Ook houdt hij het voor mogelijk dat omliggende ziekenhuizen hun SEH's tijdelijk moeten sluiten. "Vooral vanaf september, want dan zijn de meeste mensen terug van vakantie en wordt het sowieso weer drukker op de SEH's."