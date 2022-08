De komende dagen gaat het in Nederland weer tropisch warm worden. De temperatuurstijging blijft een opleving van korte duur. Voor woensdag heeft Rijkswaterstaat wel een hitteprotocol ingesteld.

Langzaam gaat het weerbeeld over naar aangename zomerse temperaturen tussen de 22 en 24 graden. Tegen het weekend zal het kwik niet meer boven de 25 graden uit komen. "Dan kan je weer je boodschapje doen, zonder bezweet aan te komen", zegt meteoroloog van Weerplaza Alfred Snoek tegen NU.nl.

"We zijn inmiddels wat tropische temperaturen gewend. Maar zo warm als het een paar weken geleden was, zal het woensdag en donderdag niet worden. Wel zal het woensdag in het binnenland plaatselijk 30 tot 33 graden worden."

Rijkswaterstaat anticipeert daarop door een hitteprotocol in te stellen. Automobilisten met pech langs de weg worden dan sneller geholpen. Zo moet worden voorkomen dat mensen te lang stil komen te staan in de hitte.

Het asfalt kan vanwege de hoge temperaturen warmer aanvoelen. Daarom worden auto's woensdag sneller van de weg gehaald. Daarnaast verplaatst Rijkswaterstaat iedereen met pech, dus ook gestrande automobilisten die veilig langs de weg staan, naar een benzinestation of een andere locatie met voorzieningen.

Reizigers die de weg opgaan wordt geadviseerd om een fles water mee te nemen en een paraplu tegen de felle zon.

Rijkswaterstaat adviseert woensdag een paraplu mee te nemen. Rijkswaterstaat adviseert woensdag een paraplu mee te nemen. Foto: ANP

Bijna geruisloze overgang naar minder warm weertype

Weerplaza denkt dat Nederlanders inmiddels wel gewend zijn aan de hoge temperaturen en voorziet geen problemen voor woensdag en donderdag. Ook donderdag wordt het in Brabant en Limburg rond de 30 graden. Daarna wordt het wat minder warm. "Er is niet echt een kentering qua weertype, we gaan meer geruisloos over in prima zomerweer, met 22, 23, 24 graden."

Alleen het oosten van het land merkt de overgang van tropisch weer naar aangenamer zomerweer. "Op het eind van donderdag en in de nacht naar vrijdag kunnen een paar regen- en onweersbuien voorkomen."

Daarna is het over met de hitteprotocollen en zullen de temperaturen weer normale waarden aannemen voor de tijd van het jaar. "Aangenaam Hollands zomerweer," zoals meteoroloog Snoek het omschrijft. "'s Nachts wordt het weer een graadje of 10. Dus we kunnen ook weer lekker slapen."