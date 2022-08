Garnalenvissers hebben maandagochtend een houten krijgsbeeld uit de zeventiende eeuw opgevist. De garnalenkotter Wieringer 22 dook het beeld op in de buurt van Texel.

Het beeld zat als versiering aan het einde van de reling van een groot (oorlogs)schip, zegt gemeentelijk archeoloog Michiel Bartels van de gemeente Hoorn tegen de Leeuwarder Courant.

Bartels kreeg een belletje van de vissers uit Wieringen. Zij namen na de vondst in de vaargeul de Texelstroom, 5 kilometer van Texel, direct contact op met de archeoloog.

"Het is een heel bijzondere ontdekking. Het beeld is nog heel gaaf. De muts die de man draagt, is een Frygische muts. Deze muts staat symbool voor vrijheid en onafhankelijkheid."

"De Frygiërs waren door de Romeinen tot slaven gemaakt. Slaven werden kaalgeschoren. Als ze uit de slavernij verlost werden, droegen Frygiërs een muts om hun kaalheid te verbergen en hun vrijheid aan te geven. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog kwam het symbool terug als teken van onafhankelijkheid."

Geluk dat beeld goed bewaard is gebleven

Bartels heeft inmiddels ook contact gehad met het Rijksmuseum. "In de zeventiende eeuw beeldden de Hollanders deze krijgers met muts af als teken van de op Spanje herwonnen vrijheid." De archeoloog gaat het beeld later deze week verder onderzoeken.

Het is een geluk dat het beeld zo goed bewaard is gebleven. "Het is een eikenhouten beeld, dat is op zich vrij sterk hout. Maar in de Waddenzee heb je veel paalwormen, die vreten binnen twee jaar dat hele houten beeld op. Maar dit beeld heeft vastgezeten in de zandbodem. Daardoor zijn de paalwormen er niet bij gekomen."

De vissers zelf hebben de smaak te pakken. De krijgerskop heeft de naam 'Barry' gekregen en ze hopen nog meer te vangen in de Waddenzee. Bartels sluit zich daarbij aan. "Ik vind dit aanleiding om te gaan kijken wat daar nog meer ligt. Een duikgroep moet daar snel gaan zoeken. Wie weet vinden we wel een compleet schip."