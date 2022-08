Het Amsterdamse studentencorps A.S.C./A.V.S.V heeft dinsdag de inschrijvingen heropend. De vereniging sloot de inschrijvingen voor nieuwe leden nadat er beelden waren opgedoken van vrouwonvriendelijke toespraken tijdens een diner. Met een noodbestuur aan het roer is het voor nieuwe leden weer mogelijk om zich in te schrijven, meldt Het Parool.

Het corps kwam in opspraak nadat er beelden waren opgedoken van een diner ter viering van het lustrum van de vereniging. Daar werden vrouwen door meerdere mannen in een toespraak "hoeren" en "sperma-emmers" genoemd.

Een van de sprekers was de vicevoorzitter van de vereniging, die vervolgens opstapte. Ook de voorzitter stapte op, omdat ze niet de verantwoordelijkheid wilde blijven dragen voor incidenten die haar "persoonlijke grens te boven gaan".

Volgens de statuten van de vereniging moet het bestuur altijd uit zes personen bestaan. De vier resterende bestuursleden kregen tijdens een algemene ledenvergadering dispensatie om alsnog besluiten te nemen.

Daardoor kunnen ook de inschrijvingen heropend worden, een week later dan gepland. Als gevolg van het uitlekken van de beelden stelde het corps vorige week een ledenstop in. Sinds dinsdag 13.00 uur kunnen aspirant-leden zich weer inschrijven.

Burgemeester onderzoekt stappen tegen vereniging

Burgemeester Femke Halsema liet eerder weten uit te zoeken of er naar aanleiding van de vrouwonvriendelijke teksten stappen ondernomen kunnen worden tegen de vereniging. Zo zou het corps zijn exploitatievergunning kunnen verliezen en dus geen alcoholische drank meer mogen schenken. Het is niet duidelijk of daar al een beslissing over genomen is.

Het Openbaar Ministerie (OM) liet maandag weten geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar de seksistische speeches.