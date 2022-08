De man die in de nacht van maandag op dinsdag werd doodgeschoten in de Borselestraat in Tilburg was een bekende van de politie. Het gaat om een 37-jarige man uit de Brabantse stad.

Verscheidene media schrijven dat het gaat om een man die in 2009 zelf werd veroordeeld voor het doodschieten van een man. De politie heeft dat nog niet officieel bevestigd.

Volgens het Brabants Dagblad zat de man acht jaar vast. In 2016 raakte hij betrokken bij een schietpartij in Kaatsheuvel en in 2019 mogelijk bij een schietpartij in Breda.

De vader van de man werd in 2012 doodgeschoten in Waalwijk.

De melding van de schietpartij kwam rond 1.45 uur binnen. Hoewel hulpverlening snel aanwezig was, overleed de man ter plaatse. Een politiewoordvoerder meldde dinsdagochtend dat er naar twee in het donker geklede mannen werd gezocht.