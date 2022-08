Na een reeks geweldsincidenten gaat de politie samen met gemeenten en het Openbaar Ministerie rivaliserende jeugdgroepen in de regio Den Haag aanpakken. Er is een speciaal team opgezet dat informatie over de zogenoemde drillrapgroepen uitwisselt. Ook wordt onder meer samengewerkt met zorgverleners en scholen, bevestigt de politie na berichtgeving van het AD.

Volgens een politiewoordvoerder zijn er zo'n zes à zeven groepen actief in de regio Den Haag, Delft en Zoetermeer. "Het gaat om kinderen tussen de twaalf en negentien jaar die met een groot mes op straat lopen. Inmiddels blijft het niet bij messen, maar hebben ze ook vuurwapens bij zich. De incidenten volgen elkaar op en dat baart ons grote zorgen."

Drillrap kenmerkt zich door agressieve teksten en verheerlijking van geweld. Afgelopen jaren waren er meerdere steekincidenten met jonge daders, die te linken waren aan drillrap. Zo escaleerde in augustus 2020 een ruzie tussen twee groepen in Scheveningen, wat leidde tot de dood van een negentienjarige jongen.

Op 6 mei 2021 werd een zeventienjarige jongen doodgestoken in Den Haag. Het zou een wraakactie zijn voor een steekincident eerder op de dag waarbij een veertienjarige jongen zwaargewond raakte. Op 3 december 2021 vochten drillrappers met grote kapmessen een vete uit in een winkelcentrum in Delft.

Politie wil voorkomen dat jongeren zich aansluiten

Ook dit jaar waren er een aantal incidenten in de regio waarbij rivaliserende groepen betrokken waren. Zo raakte een zeventienjarige jongen zwaargewond na een schietpartij in een speeltuin in Zoetermeer. Een andere zeventienjarige werd in dezelfde plaats in zijn gezicht geschoten op het parkeerterrein van een school.

Door de gemeenteoverstijgende aanpak moet het makkelijker worden om informatie over de groepen uit te wisselen en samenhang te onderzoeken. Daarmee wil de politie niet alleen zorgen voor veiligheid, maar ook voorkomen dat nieuwe jongeren zich bij de groepen aansluiten, aldus de woordvoerder.

Onlangs hield de politie bij een actiedag vier jongeren aan. Bij meerdere doorzoekingen werden wapens en 30.000 euro gevonden. Naast de politie ging jeugdzorg mee naar binnen om gesprekken te voeren met ouders en betrokkenen.