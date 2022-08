De roodbuikbuulbuul, de boomwurger, de Thaise eekhoorn en negentien andere planten en dieren zijn dinsdag toegevoegd aan de EU-lijst van invasieve exoten. Het gaat om soorten die de natuur in de EU beschadigen of dat in de toekomst kunnen gaan doen.

Op de lijst staan soorten die oorspronkelijk niet in de EU voorkomen. Mensen hebben de planten en dieren van buiten de EU meegebracht. Dat gebeurt soms bewust, bijvoorbeeld voor de handel in sierplanten en huisdieren. Soms gebeurt het onbewust, bijvoorbeeld als soorten meeliften met ingevoerde goederen.

Voor soorten die op de lijst staan, gelden een aantal verboden. Zo zijn bezit, handel, kweek, transport en import verboden. De EU wil daarmee voorkomen dat soorten zich definitief vestigen. Invasieve exoten kunnen namelijk schade toebrengen aan onze eigen natuur.

De roodbuikbuulbuul (een vogel), de Thaise eekhoorn, de gewone koningsslang, de rode vuurmier, de roestbruine Amerikaanse rivierkreeft en de Afrikaanse klauwkikker zijn enkele dieren die op de lijst zijn gezet. Er zijn drie plantensoorten bij gekomen: de Afghaanse duizendknoop, de boomwurger en de watersla.

De boomwurger is een houtige klimplant die zich om de stam en de takken van bomen windt. De stengels kunnen makkelijk tot 12 meter hoog in bomen klimmen. Foto: Getty Images

Gooi je watersla niet in de groenbak

Wie een van die planten in de tuin of vijver heeft, hoeft die niet direct te verwijderen. "Zorg er wel voor de plant zich niet vermenigvuldigt of verspreidt", zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Wie van de plant af wil, moet deze bij het restafval gooien en niet in de afvalbak voor plantaardig afval of op een composthoop. Zo voorkom je verspreiding van de plant.

Handelaren die een van de 22 soorten in hun voorraad hebben, mogen die nog een jaar verkopen. Voor sommige soorten is een zogeheten overgangstermijn afgesproken. Zo gelden de verbodsregels voor de watersla, de Afrikaanse klauwkikker en Fundulus heteroclitus (een vis) na twee jaar. In het geval van de boomwurger gaat het om vijf jaar.