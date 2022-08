Huisartsen voerden in de eerste helft van 2022 kortere gesprekken met patiënten dan voor de coronapandemie. Ook gingen ze minder vaak op bezoek bij patiënten. Dat meldt Nivel, het onderzoeksinstituut van de gezondheidszorg, dinsdag.

Huisartsen spreken weer vrijwel net zo vaak met patiënten als voor de coronapandemie. Wel valt het Nivel op dat deze gesprekken vaak korter en telefonisch of per e-mail zijn. Het aantal korte consulten ligt tot nu toe 35 procent hoger dan in 2019.

Patiënten komen nog steeds minder vaak langs voor aandoeningen die niet heel urgent zijn. Zo zijn er minder afspraken voor zaken als wratten, hoge bloeddruk en vermoeidheid. In de coronatijd hadden deze mensen volgens Nivel vaak genoeg aan alleen een advies van de doktersassistent.

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat huisartsen nog steeds minder op bezoek gaan bij patiënten. Het aantal visites lag in 2022 ongeveer 10 tot 15 procent lager dan in 2019. Patiënten met chronische aandoeningen kregen nog minder vaak bezoek van de huisarts: dat aantal ligt zo'n 25 tot 35 procent lager.

Dat de huisartsenzorg nog steeds anders is dan voor corona, kan te maken hebben met de hoge werkdruk onder huisartsen. Nivel laat weten dat het belangrijk is om te onderzoeken wat hiervan precies de oorzaak is.