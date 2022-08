De politie heeft dinsdagochtend een veertigjarige man uit Groenlo opgepakt omdat hij vorige week afval zou hebben gedumpt op de A18. De man wordt ook verdacht van opruiing.

Op de A18 bij Westendorp werd in de avond van 28 juli een snelwegblokkade opgezet. Het afval zou zijn gedumpt door zo'n dertig tractors.

Ter plaatse hielden agenten al een 42-jarige man aan. Hij werd betrapt toen hij afval aan het dumpen was. De man uit de gemeente Oost-Gelre is maandag voorgeleid en voorlopig op vrije voeten gesteld.

De tweede verdachte kon worden opgepakt na onderzoek door de politie. "Hij is meegenomen naar het bureau en zal verhoord worden over zijn aandeel in dit incident", zegt de politie.

De politie is nog bezig met het onderzoek naar dumpingen en blokkades in Oost-Nederland. Ze sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen worden verricht.