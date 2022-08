Circuit Zandvoort mag zijn natuurvergunning voorlopig houden, oordeelt de Raad van State dinsdagochtend. Natuur- en milieuorganisaties hadden de rechter om een tijdelijke schorsing van de vergunning verzocht, omdat de raceauto's op het circuit volgens hen te veel stikstof uitstoten. Maar daar gaat de rechter dus niet in mee.

Het is niet de eerste keer dat een rechter zich buigt over de vraag of er op de racebaan meer stikstof wordt uitgestoten dan toegestaan. De natuurorganisaties stapten enkele jaren geleden ook al naar de rechter, maar kregen na een lang juridisch traject toen geen gelijk.

Daar legden de milieuclubs zich niet bij neer. Ze gingen in hoger beroep bij de Raad van State. Volgens hen leidt de stikstofuitstoot van het circuit tot schade aan het beschermde natuurgebied Kennemerland-Zuid. Het Natura 2000-gebied ligt pal naast de racebaan.

Zaken bij de Raad van State duren vaak lang en de natuurorganisaties wilden voor de eerstvolgende Grand Prix in Zandvoort (begin september) voorlopige duidelijkheid. Daarom vroegen ze de rechter om een tijdelijke schorsing van de natuurvergunning, in afwachting van de definitieve uitspraak. De Raad van State willigt dat verzoek dus niet in.

Belang circuit weegt zwaarder dan natuurbelang

Volgens de Raad van State mocht er volgens de oude natuurvergunning het hele jaar geracet worden, maar volgens de nieuwe vergunning maximaal 337 dagen. Daardoor wordt er minder stikstof uitgestoten dan voorheen. Daarom haalt de Raad van State geen streep door de vergunning.

De rechter heeft de verschillende belangen afgewogen om tot de tussentijdse uitspraak te komen. Zo zijn er forse investeringen in het circuit gedaan, net als in de infrastructuur van Zandvoort en de omgeving.

Dat belang weegt voor de rechter nu zwaarder dan het natuurbelang, omdat er minder activiteiten op het circuit mogelijk zijn dan voor de in 2019 verleende natuurvergunning. Dit betekent dat er minder stikstof wordt uitgestoten.

De uitspraak is opnieuw een overwinning voor het circuit, dat tot nu toe alle rechtszaken over de Nederlandse Grand Prix heeft gewonnen.

De definitieve uitspraak van de Raad van State komt volgend jaar.