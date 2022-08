De twee vrouwen die in de nacht van zondag op maandag onder een viaduct in Haaksbergen zijn gevonden, zouden moeder en dochter (36) zijn. Dat meldt RTV Oost dinsdag. De politie wil tegenover NU.nl geen uitspraken doen over de relatie tussen de vrouwen en hun identiteit.

Volgens RTV Oost viel de moeder van het viaduct. Ze overleefde die val niet. Haar dochter raakte gewond en is maandag opgenomen in het ziekenhuis. Daar werd ze later op de dag aangehouden. Ze is buiten levensgevaar en aanspreekbaar.

De jongere vrouw wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar vermeende moeder. Volgens RTV Oost gaat in Haaksbergen het gerucht dat het tweetal uit het leven wilde stappen. De politie kan dit niet bevestigen tegenover de omroep en zegt rekening te houden met alle scenario's.

Volgens de omroep hadden de vrouwen ook letsel dat geen gevolg is van de val. De politie onderzoekt hoe zij aan die verwondingen komen. Ook onderzoekt de politie of er mogelijk een derde persoon bij de zaak betrokken was. Verder zijn in de buurt van het viaduct twee fietsen van de vrouwen gevonden.

Om meer te weten te komen over het incident, heeft de politie een oproep gedaan aan getuigen. Specifiek is de politie op zoek naar mensen in de omgeving die vanaf 0.30 uur bijzonderheden hebben gezien of hebben vastgelegd. Zij kunnen bellen met 0900-88 44, een digitaal tipformulier invullen of zich bij het politiebureau melden.

Denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 113 of 0800-0113 of chat via 113.nl.