Op veel plaatsen begint de dinsdag met zonneschijn. Over met name de noordelijke provincies schuiven enkele wolkenvelden en in deze tweedeling komt de rest van de dag weinig verandering.

In het zuiden is het vrij zonnig, in het noorden overheerst de bewolking. In de middag kan er plaatselijk ook een beetje regen vallen.



De zuidwestenwind trekt aan naar matig tot vrij krachtig, kracht 3 tot 5. In het uiterste noorden van het land wordt het 20 tot 23 graden, in Brabant en Limburg wordt het 28 of 29 graden.

Ontvang een melding als het KNMI een weeralarm afgeeft. Volgen Meld je aan

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.