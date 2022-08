Bij een schietpartij in Tilburg is in de nacht van maandag op dinsdag een man om het leven gekomen. Volgens de politie probeerden hulpdiensten het slachtoffer nog te reanimeren maar redde de man het niet.

Het schietincident gebeurde in de Borselestraat in Tilburg. Een politiewoordvoerder laat weten dat er naar twee in het donker geklede mannen wordt gezocht en roept mensen die iets gezien hebben op contact op te nemen.

De straat is afgezet en er wordt door tactische en forensische rechercheurs een onderzoek gestart.