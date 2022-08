Na een beroving in Rotterdam en een wilde achtervolging op verschillende snelwegen heeft de politie in het Brabantse Raamdonksveer uiteindelijk drie mensen kunnen aanhouden.

Bij de mogelijke overval op de Bosdreef in Rotterdam zou een wapen zijn gebruikt. Ook zou tijdens de achtervolging heel veel geld uit het autoraam zijn gegooid. "We weten eigenlijk nog niet of het een overval was. We kregen heel weinig informatie van de melder", zegt een woordvoerder van de politie Rotterdam tegen NU.nl. "Er was sprake van een beroving en we kregen een signalement van de dader en het voertuig."

Dat was voldoende om uiteindelijk een auto in het vizier te krijgen. De melding kwam maandag rond 16.00 uur binnen en rond het begin van de avond werden de drie inzittenden van de auto opgepakt in Raamdonksveer.

Na een lange en wilde achtervolging kon de politie de auto daar stilzetten. De verdachten werden achtervolgd door meerdere politiewagens en er werd ook een politiehelikopter ingezet. In eerste instantie werd één verdachte aangehouden. De twee anderen werden even later opgepakt.

Bij de achtervolging van de A16 tot en met de A59 zou volgens Omroep Brabant geld uit het raam zijn gegooid. De politiewoordvoerder zegt dat nog niet bekend is wat er beroofd is. De politie doet onderzoek.

Een getuige zag de achtervolging voor zijn eigen auto gebeuren. "Ik hoorde politie achter me en ging aan de kant. De chauffeur stak zijn hand uit het raam, met wat het leek een telefoon om het te filmen. De bijrijder gooide briefjes van 20 en 50 euro naar buiten", zegt de getuige tegen de regionale omroep. "Ik denk dat het ging om duizenden euro's. Het geld waaide over de snelweg."