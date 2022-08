De gewonde vrouw die in de nacht van zondag op maandag werd gevonden onder een brug op de N18 in Haaksbergen (Overijssel) is maandag aangehouden. Ze wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij het overlijden van de vrouw die eveneens werd aangetroffen onder de brug.

De politie onderzoekt momenteel de toedracht en aanleiding van het mogelijke misdrijf. In de buurt van de brug zijn ook twee fietsen gevonden die volgens de politie van de vrouwen zijn.

Het is onbekend of de twee vrouwen elkaar kenden en wat zich precies heeft afgespeeld onder de brug. De politie weet wie de aangehouden, gewonde vrouw is, maar deelt haar identiteit niet. Zij ligt nog in het ziekenhuis en is aanspreekbaar.

De identiteit van de overleden vrouw moet officieel nog worden vastgesteld. De politie meldt dat haar familie op de hoogte zal worden gesteld.

Om meer te weten te komen over het incident, doet de politie een oproep aan getuigen. Specifiek is de politie op zoek naar mensen in de omgeving die vanaf 0.30 uur bijzonderheden hebben gezien of hebben vastgelegd. Zij kunnen bellen met 0900-8844, een digitaal tipformulier invullen of zich melden bij het politiebureau.