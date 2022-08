De gemeentelijke opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen zitten bijna vol. Dat meldde het ministerie van Justitie en Veiligheid vrijdag. Het ministerie zoekt nu samen met veiligheidsregio's en gemeenten naar extra plekken.

Op donderdag was 94 procent van de ongeveer 57.000 beschikbare opvangplekken in gebruik. Het ministerie denkt dat die bezettingsgraad verder gaat stijgen naar boven de 95 procent. "Dit zorgt ervoor dat de opvangcapaciteit voor vluchtelingen uit Oekraïne onder druk staat."

De komende weken komen nog zo'n 3.000 extra opvangplekken vrij. Het kabinet wil dat er uiteindelijk 75.000 plekken beschikbaar komen voor Oekraïense vluchtelingen.

Volgens het ministerie zijn er signalen dat meer mensen vanuit particuliere opvang naar de gemeentelijke opvangplekken gaan. "We zien bijvoorbeeld dat het aantal vluchtelingen uit Oekraïne dat wel geregistreerd is in Nederland, maar geen gebruik maakt van de gemeentelijke opvang de afgelopen maand is gedaald van ongeveer 15.500 naar 13.500." Het ministerie gaat ervan uit dat deze mensen naar de gemeentelijke plekken zijn gegaan.

Meer plekken via RefugeeHomeNL

Het ministerie werkt zelf samen met RefugeeHomeNL, de organisatie die gasthuishoudens koppelt aan Oekraïense vluchtelingen. Op die manier zijn nu 1.110 Oekraïners opgevangen. Volgens het ministerie is er plek voor 13.350 vluchtelingen en moeten die plekken de komende tijd zo volledig mogelijk worden benut.

Naar verwachting zullen er ook iets minder Oekraïense vluchtelingen naar Nederland komen, omdat de regels half juni zijn aangescherpt. Vluchtelingen die een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne hadden, mogen sinds anderhalve maand niet meer naar de gemeentelijke opvang komen.

Op dit moment verblijven 71.750 Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Zij wonen niet alleen in de gemeentelijke opvang, maar ook bij vrienden, familie of gasthuishoudens. Ongeveer 170 Oekraïense vluchtelingen zijn met behulp van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) weer weggegaan.