Twee oud-leerlingen van de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem en Zaltbommel willen dat het Openbaar Ministerie (OM) de scholen alsnog vervolgt voor hun antihomobeleid. De scholen dwongen leerlingen uit de kast te komen.

Om dat voor elkaar te krijgen, hebben de ex-scholieren samen met een advocaat een zogeheten artikel 12-procedure ingediend. Dat betekent dat zij rechters van het hof vragen te beslissen of het OM de scholengemeenschap alsnog moet vervolgen.

Het OM concludeerde op 15 juni vorig jaar dat de Gomarus Scholengemeenschap "over de grens van het toelaatbare" was gegaan door leerlingen te dwingen uit de kast te komen. Maar justitie vervolgde de onderwijsinstelling niet, omdat die het beleid heeft aangepast.

COC Nederland steunt de oud-leerlingen. Volgens de organisatie die voor de lhbti-gemeenschap opkomt, is het "onbegrijpelijk dat het OM wel strafbare feiten constateert, maar niet overgaat tot vervolging".

Advocaat Jan-Hein van Dijk staat de ex-scholieren bij. Volgens hem zijn de leerlingen jarenlang gediscrimineerd en weggezet door de Gomarus-scholen en voelen zij zich niet gehoord. "Wij vinden dat er een dwingende maatschappelijke noodzaak is om de Gomarus-scholen te vervolgen."

Scholen volgens onderwijsinspectie weer veilig voor iedereen

De reformatorische scholengemeenschap raakte twee jaar geleden in opspraak na berichten over kinderen die gedwongen werden uit de kast te komen. Een van die leerlingen werd in 2016 door schoolmedewerkers gedwongen om zijn homoseksuele gevoelens te delen met zijn ouders. Ook had de onderwijsinstelling specifieke regels voor hoe met homoseksuele leerlingen en docenten binnen de scholen moest worden omgegaan.

Nadat de scholengemeenschap in opspraak was geraakt, heeft het bestuur besloten een nieuw beleid te voeren. Sindsdien zegt de onderwijsinstelling homoseksuele leerlingen niet anders te behandelen dan hun heteroseksuele schoolgenoten. De onderwijsinspectie oordeelde in mei vorig jaar dat de scholengemeenschap weer veilig is voor iedereen.

De advocaat-generaal van het OM en het gerechtshof Den Haag gaan de artikel 12-klacht met spoed behandelen. Volgens Van Dijk is dit een aanwijzing dat het hof "deze gevoelige kwestie serieus oppakt". De zitting vindt op 24 augustus achter gesloten deuren plaats.