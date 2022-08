Op meerdere plekken langs de grote rivieren zijn veerponten uit de vaart gehaald. De boten kunnen de overtocht niet meer maken vanwege de extreem lage waterstanden.

Het Wijheseveer over de IJssel, tussen Wijhe (Overijssel) en Heerde (Gelderland), neemt geen vrachtwagens en landbouwvoertuigen meer mee, omdat die de pont te zwaar belasten. Het veer over de Rijn naar de Arnhemse wijk Stadsblokken neemt geen fietsers mee, omdat het schip de laadklep niet meer kan laten zakken en omgekeerd moet aanmeren.

Stichting Uiterwaarde, die tien voet- en fietsveren over Waal, Nederrijn en Lek beheert, heeft vier oeververbindingen stilgelegd. Het gaat om de pontjes over de Waal tussen Beuningen en Slijk-Ewijk, tussen Druten en Dodewaard en tussen Varik en Heerewaarden. Ook de Liniepont, die over Nederrijn en Lek vaart van Culemborg naar Houten en Everdingen, vaart niet. Mogelijk gaan deze week meer verbindingen uit de vaart, want het rivierwater blijft voorlopig nog zakken.

Ook de veerbaas van de pont tussen Millingen aan de Rijn en Pannerden over de Rijn denkt zeer binnenkort te moeten stoppen met varen, omdat het water te laag staat. Veel veren en ponten maken deel uit van veelgebruikte fiets- en wandelroutes als het Pieterpad. Nu de schepen niet varen, moeten er lange omwegen worden gemaakt.