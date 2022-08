De politie heeft in de nacht van zondag op maandag twee vrouwen aangetroffen onder een brug op de N18 in Overijssel. Een van hen was overleden, de ander is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De politie gaat uit van een misdrijf.

De politie kreeg rond 1.30 uur een melding. Volgens een politiewoordvoerder werden de vrouwen aangetroffen op de autoweg. Zij werden ter hoogte van de Geukerdijk gevonden. Over die brug rijdt ook geregeld een stoomtreintje.

Het is nog niet bekend wie de vrouwen zijn. De politie roept getuigen op zich te melden. Er wordt specifiek gevraagd naar mensen die rond 0.30 uur iets opvallends hebben gezien in de omgeving.

De weg is afgesloten vanwege het politieonderzoek. Het verkeer wordt omgeleid.