Strafrechtadvocaten namen vaak contant geld aan, terwijl dat volgens hun eigen regels niet mag. Volgens NRC blijkt dat uit onderzoek van het Financieel Toezicht Advocatuur, dat maandag wordt gepubliceerd. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden mag met cashgeld worden betaald, maar dat was meestal niet het geval.

Strafrechtadvocaten mogen alleen contant geld aannemen als er bijvoorbeeld beslag is gelegd op een bankrekening of als hun cliënten om andere redenen geen bankrekening hebben. Nu blijkt dat advocaten dit ook deden als er bijvoorbeeld geld was ingezameld om een advocaat te kunnen betalen. Ook gaven ze als reden op dat hun cliënt een beroep heeft waarin met contant geld wordt betaald.

Een "royale meerderheid" van de 45 onderzochte strafrechtkantoren nam zo contant geld aan, terwijl het eigenlijk niet mocht. Ze overlegden daarbij niet met de lokale deken, de voorzitter van advocatenkantoren in een regio. Het kan zijn dat ze zich daardoor schuldig hebben gemaakt aan schuldwitwassen en schuldheling. Daarnaast kunnen ze sancties opgelegd krijgen vanuit de advocatuur zelf.

Deken Evert-Jan Henrichs van de Amsterdamse Orde van Advocaten zegt tegen NRC dat het "ernstig en niet goed is dat de regels in deze mate niet zijn gevolgd". Volgens hem is er een cultuur ontstaan waarin niet goed werd gelet op de regels rondom contante betalingen. "En als toezicht op de advocatuur hadden wij daar als dekens misschien ook wel eerder tegen moeten optreden."

'Onderzoek kan worden gezien als waarschuwing'

Het onderzoek werd uitgevoerd van 2018 tot 2020. Opvallend is dat advocaten vooral in 2018 en 2019 veel contant geld accepteerden. Dat was minder in 2020, omdat toen bekend werd dat dit onderzoek zou gaan komen.

De dekens gaan nu strenger toezien op het naleven van de regels. Uit het onderzoek zelf zullen geen sancties volgen. Wel wordt er in sommige gevallen nader onderzoek gedaan.

Henrichs zegt in NRC dat de uitkomst van het onderzoek als waarschuwing gezien kan worden. "Zoals een agent iemand die geen licht op de fiets heeft ook niet altijd een boete hoeft te geven."