Het is maandag eerst wisselend bewolkt. In de loop van de dag schijnt de zon steeds vaker. In het zuiden blijft het langere tijd bewolkt. Daar kan ook een enkele bui vallen.

Er staat een zwakke tot matige noordenwind en het wordt 20 graden op de Wadden tot lokaal 25 graden in het zuiden.

Dinsdag trekt de meeste bewolking over het noordwesten, waar ook wat regen zal vallen. In de rest van het land is het vrij zonnig en 25 tot 29 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuiden tot zuidwesten.

