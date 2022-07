De storing bij een verkeersleidingspost van spoorwegbeheerder ProRail in Rotterdam is in de nacht van zondag op maandag rond middernacht verholpen. De storing zorgde er zondagavond voor dat het treinverkeer in de regio enkele uren werd stilgelegd. De NS laat weten gedurende de nacht zoveel mogelijk extra treinen in te zetten om alle gestrande reizigers alsnog naar huis te kunnen brengen.

Vanwege de storing kon ProRail een tijdlang niet zien waar de treinen in de regio Rotterdam zich bevonden. Dat was onveilig. "De storing op de verkeersleidingspost in Rotterdam ontstond zondagavond rond 20.30 uur in één van de computers", schrijft ProRail online.

Het computersysteem bezit een back-up voor het geval er een dergelijke storing is. Maar ook dat back-upsysteem functioneerde zondag niet goed. ProRail: "Er wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan, maar het lijkt erop dat het komt vanwege een fout in de software. Meerdere systemen werkten daardoor niet meer."

De storing trof alle treinen van en naar Rotterdam en Dordrecht, aldus een NS-woordvoerder. Ook treinen op de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam Centraal en Breda reden niet.

ProRail raadt reizigers aan een reisplanner te raadplegen voor de meest actuele reisinformatie.