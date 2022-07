Door een storing in het Trein Verkeersleiding Systeem in Rotterdam is in een groot deel van het westen van het land geen treinverkeer mogelijk.

Er rijden geen treinen van en naar Rotterdam en Dordrecht, vertelt een woordvoerder van NS. Ook treinen op de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam Centraal en Breda rijden niet. Internationale treinen blijven wel rijden.

"Het lijkt erop dat een server in de systemen van de verkeersleiding niet goed functioneert", zegt een woordvoerster van ProRail. "Ook springen de seinen hierdoor vanwege veiligheidsredenen op rood, waardoor er niet gereden mag worden."