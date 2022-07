Vanwege een grote brand in een naastgelegen hotel is het stadion van Roda JC in Kerkrade zondagmiddag gedeeltelijk ontruimd. Er zijn duizenden toeschouwers aanwezig in het stadion vanwege het Wereld Muziek Concours. De brand is inmiddels onder controle.

De vlammen van de vuurzee in het hotel waren in het stadion te zien en laaiden hoog op. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg waarschuwde op Twitter voor "een fikse rookontwikkeling" en riep op om uit de rook te blijven.

In het stadion vinden zondagmiddag mars- en showwedstrijden plaats. Het stadion is gevuld met duizenden toeschouwers uit vele landen.

Veel mensen stonden buiten op de parkeerplaatsen bij het stadion. Ook korpsen die deelnemen aan de wedstrijden kwamen naar buiten. Volgens de Veiligheidsregio verliep de ontruiming rustig en zijn er geen gewonden gevallen.

Brand ontstond in tuinhuisje op dakterras

De brand brak rond 16.30 uur door nog onbekende oorzaak uit in een tuinhuisje op het dakterras van het hotel. De brandweer bestreed het vuur met groot materieel. Personeel en gasten van het hotel wisten zich op tijd in veiligheid te brengen.

Rond 18.00 uur was de brand onder controle. "De wedstrijden kunnen met een vertraging weer hervat worden", aldus een woordvoerder van de brandweer.

Het WMC vindt sinds 1951 iedere vier jaar plaats in Kerkrade. Het blaasmuziekfestival is een wedstrijd tussen harmonie- en fanfareorkesten, percussie-ensembles, brassbands, mars- en showbands en dirigenten. Ook zijn er optredens van orkesten en artiesten uit binnen- en buitenland.