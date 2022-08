VluchtelingenWerk gaat binnen drie weken de overheid en het COA voor de rechter slepen vanwege de opvangcrisis. De situatie is de laatste tijd "nog verder onder de humanitaire grens gezakt". "Een heel lelijke reden om naar de rechter te moeten stappen, maar we zien dat het niet anders kan."

Volgens VluchtelingenWerk kunnen asielzoekers die naar Nederland komen al maandenlang niet rekenen op "de meest basale voorwaarden van opvang". Een woordvoerder noemt onder meer fatsoenlijk eten en schone douches en toiletten. "En als er al een bed is, dan hebben ze vaak maandenlang totaal geen privacy."

De organisatie liet begin juli al weten naar de rechter te willen stappen als de opvang voor 1 augustus niet "aan de wettelijke minimumnormen" zou voldoen.

De asielzoekerscentra (azc's) zitten al maanden overvol. In Ter Apel, waar asielzoekers zich eerst moeten melden, slapen geregeld mensen buiten het gebouw. Ook wonen al lange tijd asielzoekers in crisisnoodopvanglocaties, terwijl die maar kort gebruikt zouden worden.

'Overheid is zelf verantwoordelijk voor opvangcrisis'

Het probleem is niet dat er op dit moment te veel asielzoekers naar Nederland komen. De crisis lijkt vooral te zijn veroorzaakt door de overheid zelf. Dat concludeerden de Adviesraad Migratie (ACVZ) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) eerder al.

Ook VluchtelingenWerk wijst naar het Rijk. De organisatie ziet dat gemeenten en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hard werken aan oplossingen, maar het zit vast op politiek niveau. "Het Rijk en de gemeenten zijn het niet eens wie er verantwoordelijk is voor de opvang. Die impasse willen wij met een stap naar de rechter doorbreken."

Daarnaast wil VluchtelingenWerk dat er wordt gekeken naar de omstandigheden waarin mensen worden opgevangen. Dat heeft nu niet altijd de prioriteit.

59 Zo zag het vluchtelingenkamp in Ter Apel eruit

VluchtelingenWerk wil spoedwet

Volgens VluchtelingenWerk is een spoedwet een van de oplossingen voor de opvangcrisis. Op dit moment vangen gemeenten nog vrijwillig asielzoekers op. Met zo'n spoedwet moet het Rijk plekken in gemeenten aan kunnen wijzen waar vluchtelingen opgevangen moeten worden.

Het kabinet is nu al bezig om dit mogelijk te maken met een wetswijziging. Maar dat kan nog tot volgend jaar duren. Dat is te lang, vindt VluchtelingenWerk. "We zien nu al zo lang dat het vastzit, terwijl er nú mensen op het gras slapen."

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt tegen persbureau ANP te snappen dat Vluchtelingenwerk naar de rechter stapt. Ook het ministerie vindt dat de opvang van asielzoekers niet goed is.

VluchtelingenWerk verstuurt binnen drie weken de oproep om voor de rechter te komen. Die stap wordt met "pijn in het hart" genomen, zegt de woordvoerder. "Goede opvang zou vanzelfsprekend moeten zijn. Dat is het jarenlang geweest."