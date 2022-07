In augustus zal het waarschijnlijk net als in juli warm en zonnig worden in Nederland. Ook kan het volgens Europese modellen opnieuw droger dan normaal zijn, meldt Weerplaza. Waarschijnlijk wordt lokaal weer de 30 graden aangetikt.

Het is niet mogelijk om met zekerheid iets over het weer van de komende dertig dagen te zeggen. Wel is goed in te schatten of het warmer, even warm of kouder dan gemiddeld wordt voor de tijd van het jaar, vertelt meteoroloog Diana Woei van Weerplaza.

In de eerste tien dagen van augustus hebben we te maken met een zuidwestelijke stroming, waardoor warme lucht naar Nederland wordt gevoerd. Hierdoor komt de gemiddelde temperatuur in die periode zo'n 1 tot 3 graden hoger uit dan de normale waarde van ongeveer 20 graden. Dagen waarbij het rond de 25 en zelfs 30 graden wordt, zijn niet uitgesloten.

In de tweede tiendaagse periode van augustus hebben we naar verwachting te maken met hetzelfde beeld. Maar dan zal de temperatuur worden bepaald door een oostelijke stroming die het gevolg is van een hogedrukgebied boven het Verenigd Koninkrijk.

In de derde tiendaagse van augustus wordt het iets koeler. Dan komt de gemiddelde temperatuur naar verwachting rond de 18 graden uit. Aan het einde van die periode lijkt de temperatuur vooralsnog weer te gaan stijgen.

Wanneer het droog is, wanneer buien gaan vallen en welke dagen erg warm gaan worden, is niet met zekerheid te zeggen, vertelt Woei. Dat kan wel als je kijkt naar de komende week.

Maandag eerst miezerregen, daarna opnieuw zomerse hitte

Maandag zal het in grote delen van het land bewolkt zijn, met in het zuidoosten van het land wat motregen. Het wordt gemiddeld 23 graden.

Dinsdag, woensdag en donderdag wordt het warmer. Een zuidwestelijke wind voert dan warme lucht over ons land, waardoor het in de meeste provincies in de middag zo'n 25 tot 27 graden kan worden. In het zuidoosten en het oosten wordt het warmer. In Limburg worden temperaturen tot 31 graden verwacht.

Op donderdag kunnen in het midden van het land stevige regen- of onweersbuien ontstaan. Die kunnen plaatselijk voor veel neerslag zorgen.

Vanaf vrijdag wordt het door een hogedrukgebied boven het Verenigd Koninkrijk met temperaturen tussen de 20 en 24 graden iets koeler. Die temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar, legt Woei uit.