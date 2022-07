Een politieagent is in de nacht van zaterdag op zondag in de binnenstad van Leeuwarden mishandeld. Hij werd enkele malen op het hoofd geslagen en liep een hersenschudding op.

Op de Wirdumerdijk spraken agenten te fiets na een melding over een straatroof een groepje aan. Een achttienjarige vrouw uit Leeuwarden sloeg een van de agenten plotseling een paar keer op het hoofd. Ook een man uit het groepje begon de agent te slaan. Een tweede man bemoeide zich eveneens met de situatie.

Toen er meer agenten ter plaatse waren, werd de situatie onder controle gebracht. De vrouw en twee mannen, een 39-jarige inwoner van Leeuwarden en een 20-jarige Assenaar, zijn opgepakt.

De geslagen agent werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek hij een hersenschudding en een flinke bult te hebben.

De politie vraagt getuigen om informatie en beelden van het incident. De politie noemt agressie en geweld tegen haar medewerkers of andere hulpverleners onacceptabel.

Bij geweld tegen hulpverleners wordt altijd aangifte opgenomen. Daders worden met prioriteit door het Openbaar Ministerie (OM) voor de rechter gebracht. Tegen hen wordt een driemaal zo hoge straf geëist.