Deze zondag is overwegend bewolkt en vooral 's ochtends valt er regen of motregen. In het uiterste zuiden blijft het waarschijnlijk droog.

De zon laat zich nauwelijks zien, maar in het westen wordt het in de loop van de dag toch droger. In het zuiden en oosten is kans op een enkele bui, mogelijk met onweer.

Ondanks de vele wolken, is het vrij warm: het wordt 20 tot 25 graden. 's Middags kan het behoorlijk waaien met windkracht 5 tot 6.