Bij een woning aan de Stapelen in Den Bosch heeft in de nacht van zaterdag op zondag rond 1.15 uur een explosie plaatsgevonden. Omroep Brabant meldt dat het om de woning van de vriendin van Klaas Otto gaat, maar de politie kan dat niet bevestigen. Otto is de oprichter en een voormalig kopstuk van motorclub No Surrender.

De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Hulpdiensten controleren de veiligheid van de woning. De politie roept mensen die over informatie beschikken op contact op te nemen.

In de nacht van dinsdag op woensdag was er ook een ontploffing bij een huis in Den Bosch, maar toen aan de Goedenrade. De politie meldde woensdag dat de dader mogelijk een ander huis als doelwit had.

Volgens RTL Boulevard was het huis van de vriendin van Otto toen het eigenlijke doelwit. De dader zou zich in de straatnaam hebben vergist en stond voor de verkeerde woning met hetzelfde huisnummer.

De politie denkt dat de explosie van afgelopen nacht plaatsvond bij het huis dat woensdag het beoogde doelwit was, maar sluit andere mogelijkheden niet uit.

Otto zou regelmatig zijn gezien in het huis van zijn vriendin

RTL Boulevard meldde dat Otto regelmatig is gezien in de woning van zijn vriendin, een paar honderd meter van de eerste explosie. Het huis zou al eerder het doelwit zijn geweest van een aanslag. In 2017 werd het pand met een automatisch vuurwapen beschoten.

Over de mogelijke vergisaanslag van eerder deze week zei Otto tegen de Stentor niet te weten wat er speelt. "Na het onderzoek weten we meer. Ik wacht het onderzoek af."