Het geweld rondom voetbalwedstrijden is in de eerste helft van dit jaar flink toegenomen in vergelijking met 2019, meldt de NOS zaterdag. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het slaan van spelers vanaf de tribune en conflicten met de politie.

Het aantal geweldsincidenten was in de eerste zes maanden van dit jaar net zo groot als in heel 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. Dat terwijl de stadions in de eerste twee maanden van 2022 nog publiek misten vanwege de coronamaatregelen.

Toch telde het Openbaar Ministerie (OM) in het eerste half jaar 155 "voetbalgerelateerde dossiers". Dat zijn volgens Jan Brouwer, hoogleraar Recht en Samenleving aan de Rijksuniversiteit Groningen, alleen de ernstige vergrijpen. In 107 van de 155 gevallen ging het om openlijke geweldpleging.

In 2019 waren er in totaal 164 zaken, waarvan 85 over openlijke geweldpleging gingen. Andere geweldsincidenten waren bijvoorbeeld vernieling en het afsteken van vuurwerk.

Volgens Brouwer heeft de toename van het geweld te maken met een nieuwe samenstelling van bepaalde supportersgroepen. Er is veel nieuwe aanwas in het publiek, terwijl veel oude rotten zijn vertrokken. Daardoor "heerst er een soort van anarchie".