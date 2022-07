Pride Amsterdam is traditiegetrouw van start gegaan met de Pride Walk, een vreedzame demonstratie voor gelijke rechten voor lhbtiq+'ers. Ook de komende week is er in en om de hoofdstad van alles te doen. Er wordt gevierd dat je in Nederland "mag zijn wie je bent, en mag houden van wie je wilt". NU.nl geeft een overzicht van de eerste dag in beeld.

Een Pride-vlag aan de buitenzijde van een parkeergarage aan de Amsterdamse Marnixstraat. Het evenement, dat negen dagen duurt, is na twee jaar afwezigheid door corona terug als vanouds. Een Pride-vlag aan de buitenzijde van een parkeergarage aan de Amsterdamse Marnixstraat. Het evenement, dat negen dagen duurt, is na twee jaar afwezigheid door corona terug als vanouds. Foto: ANP - Phil Nijhuis

Deelnemers aan de Pride Walk lopen door Amsterdam op de eerste dag van Pride Amsterdam. Deelnemers aan de Pride Walk lopen door Amsterdam op de eerste dag van Pride Amsterdam. Foto: ANP - Phil Nijhuis

De Pride Walk werd dit jaar voor de tiende keer gehouden. De Pride Walk werd dit jaar voor de tiende keer gehouden. Foto: ANP - Phil Nijhuis

De tocht begon rond het middaguur op de Dam en eindigde in het Vondelpark. De tocht begon rond het middaguur op de Dam en eindigde in het Vondelpark. Foto: ANP - Phil Nijhuis

Bezoekers aan Pride Amsterdam in het Vondelpark. Bezoekers aan Pride Amsterdam in het Vondelpark. Foto: ANP - Phil Nijhuis

De Pride Walk is een demonstratie voor gelijke rechten voor lhbtiq+'ers wereldwijd. De Pride Walk is een demonstratie voor gelijke rechten voor lhbtiq+'ers wereldwijd. Foto: ANP - Phil Nijhuis

Overal in de stad hangen regenboogvlaggen aan de gevels. Overal in de stad hangen regenboogvlaggen aan de gevels. Foto: ANP - Phil Nijhuis

Sommigen dragen zo opvallend mogelijke kleding. Anderen dragen het liefst niets. Sommigen dragen zo opvallend mogelijke kleding. Anderen dragen het liefst niets. Foto: ANP - Phil Nijhuis

Het thema van deze eerste post-corona-Pride is My Gender, My Pride. Het thema van deze eerste post-corona-Pride is My Gender, My Pride. Foto: ANP - Phil Nijhuis